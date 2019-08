Otávio: «Ainda não acabou...»

Opção de Sérgio Conceição apenas para os derradeiros cinco minutos de jogo, Otávio ainda entrou em campo a tempo de festejar o golo que coloca o FC Porto com um pé no playoff de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Na hora de analisar o resultado, o criativo mostrou-se contente, mas deixou um aviso.

"Foi uma vitória bem conseguida, vamos com um resultado positivo. Mas ainda não acabou, ainda falta um jogo. Agora queremos entrar forte na Liga", analisou Otávio, acrescentando que foi na atitude que os dragões fizeram a diferença: "Na força da equipa, fomos compactos e estivemos muito juntos. Sabíamos que era difícil jogar aqui. É bom começar a ganhar, vamos atrás disso em todos os jogos, já no sábado, em Barcelos, e depois na volta com o Krasnodar."