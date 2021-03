Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Otávio até 2025 e com cláusula mais baixa Reunião ontem de manhã reforçou cenário de renovação do médio. Acordo encaminhado por quatro anos, com redução da blindagem de 60 para 40 M€





• Foto: Hélder Santos / ASPress