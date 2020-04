Otávio brinca com Fábio Silva: «Vai dar muitas alegrias ao FC Porto, mas é um chato...»

Fábio Silva é um dos jovens que gera maior expectativa no seio do Dragão e Otávio não esconde que o avançado vai dar muitas alegrias aos azuis e brancos. Ainda assim, o médio brincou com o companheiro e disse que este era "chato".





"Esse miúdo vai dar muitas alegrías, mas entre o Danilo e ele… São os dois chatos. Temos um jogo no balneario, que é tipo futmesa, e nesse jogo ele é chato. Rouba, grita, não aceita perder. É mesmo difícil jogar com ele", atirou, entre risos, em declarações à FC Porto TV.Seja como for, Otávio garante que tem saudades do companheiro. "Sim, tenho saudades dele e gosto dele. Mas tenho falado com ele muitas vezes", assegurou.