Otávio com uma distensão muscular na coxa esquerda

Otávio fez uma distensão muscular na coxa esquerda e vai falhar, pelo menos, o jogo frente ao Rio Ave, a contar para a 16.ª jornada da Liga NOS, agendado para depois de amanhã.





O brasileiro fez tratamento esta manhã, quando o plantel do FC Porto se reuniu no Olival depois da vitória de ontem, diante do Gil Vicente, que garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.Marcano, em treino condicionado, e Mbaye, no ginásio, são os outros lesionados.