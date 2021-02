Otávio continua em tratamento

Poucas horas depois da vitória frente ao Rio Ave, o plantel do FC Porto juntou-se no Olival, esta manhã, para começar a preparar a deslocação ao Belenenses SAD, encontro agendado para depois de amanhã, no Estádio Nacional.





Otávio continua a fazer tratamento à distensão muscular na coxa esquerda, contraída diante do Gil Vicente, e vai falhar a viagem a Lisboa, o mesmo acontecendo com Marcano, que, não obstante já se encontrar a fazer um plano de treino integrado condicionado, ainda não vai regressar à competição no imediato.O outro lesionado do plantel é o guarda-redes Mouhamed Mbaye, que fez trabalho de ginásio.