Otávio e o duelo com o Feyenoord: «Em qualquer competição temos o foco de ganhar»

FC Porto e Feyenoord têm encontro marcado para esta quinta-feira (17h55) para o encontro da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.Chamado à antevisão da partida diante do emblema holandês, o médio brasileiro Otávio afirmou que a equipa do FC Porto "entra para ganhar sempre" e não esconde o objetivo de sair de Roterdão com o segundo triunfo na prova - nono seguido para todas as competições. "O FC Porto entra para ganhar sempre. Queremos a nona vitória [seguida]. Depois, duas vitórias em dois jogos [na Liga Europa] será muito bom", afirmou o médio de 24 anos.Sem querer desmontar a estratégia definida para o encontro diante o Feyenoord, Otávio revela que o FC Porto é "uma equipa bastante pressionante" onde todos "ajudam a defender a atacar" e aproveitou ainda para ironizar as palavras de elogio de Jaap Stam, treinador dos holandeses: "Usando uma expressão brasileira, isso é conversa fiada, que se fala. No futebol não há mais clube ou jogador besta. Será de igual para igual e será decidido nos detalhes".A conquista da Liga Europa não é - pelo menos para já - o principal obejtivo da equipa comandada por Sérgio Conceição mas, caso aconteça, Otávio acredita que seria "um momento histórico". "Vamos jogo a jogo e lá mais à frente veremos. Se ganharmos será um momento histórico", revelou.