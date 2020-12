Otávio e a vitória do FC Porto sobre o Olympiacos: «Fizemos um excelente jogo»

Otávio vestiu esta quarta-feira a braçadeira de capitão do FC Porto e marcou no triunfo por 2-0 diante do Olympiacos, em jogo da 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, momentos que o médio brasileiro não deixou passar em branco na 'flash-interview' no final do encontro.





"É sempre especial ser capitão do FC Porto. Fico muito feliz por ter marcado, mas especialmente pelo trabalho da equipa. É um belo triunfo e estamos apurados", começou por dizer o centro-campista dos dragões, em declarações à 'Eleven Sports', antes de falar dos 'miúdos' e dos reforços que hoje foram a jogo."O pessoal que chega é muito humilde, acho que damos tranquilidade para todos jogarem. Fizemos um excelente jogo. O que importa é toda a gente estar bem. Agora é descansar e pensar no próximo jogo.""O Pepe é capitão não só dentro de campo, mas também fora dele. E no estádio está sempre a apoiar-nos. Ficamos felizes por estar sempre connosco", concluiu.