Otávio e Corona causam alarme para a Supertaça

Soa o alarme no Dragão a apenas três dias da Supertaça com o Benfica. Otávio e Corona saíram com queixas do encontro com o Nacional e só hoje se conhecerá a gravidade dos respetivos problemas, não se sabendo, por isso, se recuperam ou não a tempo do jogo de Aveiro.

O médio brasileiro foi pisado no pé direito por Azouni, ao passo que o extremo mexicano apresentou queixas no joelho direito depois de um lance em que se ‘embrulhou’ com Daniel Guimarães. Ambos acabaram substituídos e saíram das quatro linhas com evidentes queixas.

Otávio foi rendido aos 64 minutos por Luis Díaz e fez o caminho para o banco a mancar, não escondendo uma face de desilusão assim que se sentou para fazer gelo. Quanto a Corona, caiu por terra logo após o choque, tendo-se recomposto momentaneamente. Instantes depois, sentou-se no relvado e teve de ser assistido pela equipa médica, saindo de campo de seguida.

No final do encontro, ambos participaram na habitual roda e no caso do mexicano foi visível a boa disposição a sair de campo, apesar de o ter feito a coxear.