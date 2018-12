Otávio e Danilo fazem soar alarme

O primeiro objetivo traçado pelos dragões para o jogo de ontem foi alcançado, uma vez que foi garantido o apuramento para os quartos-de-final da Taça de Portugal, mas Sérgio Conceição não saiu do estádio inteiramente satisfeito, já que viu dois jogadores lesionarem-se. Otávio deixou o relvado nos instantes iniciais do encontro, devido a uma lesão muscular na coxa direita, enquanto Danilo Pereira teve de abandonar o campo numa fase decisiva do jogo, na sequência de uma entorse no tornozelo direito.

Os dois vão ser reavaliados esta manhã, quando o plantel regressar aos treinos, mas é inevitável a apreensão de Sérgio Conceição, tendo em mente a receção ao Rio Ave, agendada para o próximo domingo. Tanto o internacional português como o médio brasileiro estão em dúvida para o encontro do campeonato, sendo que a influência de Danilo Pereira na equipa é superior à de Otávio.

O trinco, de 27 anos, tem sido uma peça determinante na estratégia de Sérgio Conceição, motivo pelo qual o técnico não abdicou da sua presença entre os titulares na Taça de Portugal, ao contrário do que fez com outros habituais residentes na equipa, como Brahimi, Corona e Soares. No final do jogo, Danilo esteve à conversa alguns instantes com Sérgio Conceição, explicando-lhe o que aconteceu no momento da lesão.

Otávio não tem a preponderância de Danilo Pereira, mas também tem deixado a sua marca sempre que é chamado a entrar em campo. O brasileiro, de 23 anos, tem sido uma alternativa credível no lado direito do ataque e já soma cinco golos esta época.