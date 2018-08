Otávio e Diogo orgulhosos

Otávio e Diogo Leite foram protagonistas no encontro de ontem, com ambos a terem marcado um golo. O central e o médio reagiram algum tempo depois do jogo, nas redes sociais. Diogo Leite apontou o seu primeiro golo na equipa principal do FC Porto e, nos festejos, apontou para o símbolo que tinha ao peito. "Alma de Dragão até ao fim. Muito feliz por ajudar a equipa com o meu primeiro golo! Seguimos juntos", escreveu, no Instagram. Otávio reagiu na mesma rede social: "Jogo muito complicado, mas importante foram os três pontos! Feliz pelo golo."

Marega de fora mas atento

Marega continua a não fazer parte das escolhas de Sérgio Conceição, mas continua atento aos jogos. Ao longo da partida mostrou no Instagram imagens dos golos portistas e era visível que a medalha de campeão de 2017/18 estava pendurada no canto do televisor.