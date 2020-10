Otávio e Luis Díaz ainda em dúvida

Otávio e Luis Díaz continuam a desenvolver um regime de treino integrado condicionado e ontem começaram no relvado à parte do grupo. Sérgio Conceição não abriu muito o jogo relativamente à utilização de ambos esta noite. " O Otávio e o Luis Díaz estão ainda em dúvida. Não sabemos se podemos contar com eles, vamos ver até à hora do jogo. Não são lesões graves e é por isso que existe essa dúvida praticamente até à hora do jogo", destacou o técnico, ao mesmo tempo que manifestou a sua satisfação por voltar a ver público nas bancadas do Dragão.





"Peca por tardia a entrada de público nos estádios. Noutros eventos tem havido público, se calhar de uma forma não tão segura como estarem 3.750 pessoas num estádio de 50 mil", apontou.