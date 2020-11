Otávio e o arranque "atípico" da época do FC Porto: «Temos de dar um pouco mais»

Otávio reconhece que este está a ser um início "atípico" de temporada para o FC Porto. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marselha da Liga dos Campeões (amanhã, 20 horas), o jogador dos dragões não escondeu que a equipa está focada nas várias frentes.





A importância é grande. Temos de ganhar o jogo em casa, sabemos da importância dos 3 pontos. Não temos nada garantido e só queremos ganhar o jogo. Todos os jogos são fundamentais e queremos os 3 pontos e dar um passo importante para a qualificação para a fase seguinteTivemos a mesma preparação de um jogo como com o Paços - o mister passa-nos tudo, estamos preparados para o jogoÉ atípico mesmo, não imaginávamos começar assim, mas não é como começa, mas como acaba. Lá para a frente veremos quem vai ser o campeão: Na equipa que o mister monta podemos fazer vários sistemas e já provámos saber em jogar nos vários sistemas. A equipa sabe adaptar-se a esses sietemas. Temos de dar um pouco mais e com certeza vamos voltar às vitórias e ser felizes.A crítica é bem-vinda quando tentamos melhorar: vamos tentar jogar nas duas competições de forma igual. A nossa Liga dos Campeões é o campeonatoMarselha é adversário mais direto: O Marselha não tem qualquer ponto ainda e todos são adversários diretos e tudo é possível neste grupo. Temos de dar o máximo, dar tudo dentro de campo, no campeonato e na Champions, vamos à procura dos 3 pontos