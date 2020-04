Otávio e o caso de racismo com Marega: «O Vitória não era um clube do qual esperava aquilo»

O caso de racismo em torno de Marega, em Guimarães, marcou o debate futebolístico durante largas semanas e ainda continua a dar que falar.





Otávio, médio do FC Porto que passou pelo Vitória, durante duas temporadas, confidenciou, em declarações à FC Porto TV, que não esperava algo assim no seio do emblema vitoriano, ressalvando, ainda assim, que o respeito pelo clube se mantém."Fui para o Vitória porque com Lopetegui nao jogava. E, na altura, havia algum azedume entre as partes. Tanto que quando cheguei lá fui assobiado no primeiro jogo. No primeiro jogo... Pensei no que tinha feito. Tive de mostrar dentro de campo, terminei a época bem e na outra época voltei a jogar pelo Vitória e sempre tive um respeito grande pelo Vitória. Os adeptos são apaixonados. Depois do caso Marega, eu recebi muitas mensagens e não era um clube do qual esperava aquilo. Quando joguei lá, não aconteceu nada. Acontece, mas o meu respeito clube vai estar lá. Já passou", apontou.