Otávio: «É sempre bom marcar, ainda mais um golo de bicicleta»

Otávio foi o autor do único golo do FC Porto na. O brasileiro salientou a importância deste jogo no contexto da preparação para a nova temporada, mostrando-se também feliz pelo momento que protagonizou aos 30 minutos."Foi uma vitória bem conseguida, foi bom para trabalhar os posicionamentos, temos novos jogadores e é importante para ganharmos entrosamento. Importante ganhar também, agora é dar continuidade ao trabalho"."É sempre bom marcar, ainda mais um golo de bicicleta. Mas o que importa mais é a vitória e o trabalho realizado", disse.O criativo enalteceu ainda o facto de os dragões ainda não terem sofrido golos nesta pré-temporada, dizendo que a equipa pretende estar bem quando os jogos oficiais começarem."Queremos ganhar sempre, em todos os jogos. Nos amigáveis também"."Mostra força defensiva, nestes dois anos somos sempre das melhores defesas do campeonato. É continuar este bom trabalho para estar bem quando começarem os jogos a sério", terminou.