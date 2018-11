Otávio: «É um passo decisivo para os nossos objetivos»

Autor do quarto e último golo do FC Porto diante do Lokomotiv Moscovo (4-1) , o brasileiro Otávio mostrou-se feliz pelo triunfo alcançado ante os russos, admitindo estar a viver uma boa fase no capítulo individual."É sempre bom jogar, ganhar, estar na liderança e muito perto de garantir o apuramento. O treinador pediu-me para aproximar as linhas no meio-campo e acho que contribuí. Estou bem no capítulo físico e disponível para ajudar sempre que for preciso. Este triunfo é um passo decisivo para os nossos objetivos", considerou, em declarações à Eleven Sports.