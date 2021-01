Otávio em bate-boca com adepto do Benfica: «Quantos títulos desde que existe o VAR?»

Fora das opções para o clássico e em isolamento domiciliário por ter testado positivo à Covid-19, Otávio não deixou de estar ativo a defender o FC Porto. Neste caso fê-lo no Twitter, onde um adepto do Benfica o provocou com a eventual superioridade encarnada no clássico.





Quantos desde que existe o VAR ? ‍?? já que sabes de todos os dados antigos ‍?? — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) January 16, 2021

"Otávio, pode haver assim banho de bola no Dragão?", questionou-o um benfiquista, que recebeu imediatamente troco. "Eu ou vocês respondem?", escreveu o criativo portista, que recebeu muitos comentários de apoio de adeptos portistas e outras em tom crítico. Um deles provocou Otávio com as conquistas do Benfica desde que o brasileiro está nos dragões. "Eu respondo-te Otávio. Desde que estás em Portugal viste o Benfica ganhar mais do dobro dos títulos do que o clube onde jogas (11-5)", atirou um adepto das águias, ao qual Otávio fez questão de responder com uma pergunta em tom de provocação: "Quantos desde que existe o VAR? Já que sabes de todos os dados antigos..."A resposta do adepto benfiquista foi através de imagens de lances anteriores à era de Otávio no FC Porto, aproveitando desde logo o jogador para pegar por aí: "Perdeste a moral, vieste falar dos meus anos aqui e agora já estás a falar de anos passados. Responde à minha pergunta", questionou o camisola 25 portista, que desta vez não teve resposta do 'rival' encarnado. Por outro lado, o bate-boca foi muito apreciado pela comunidade dos dragões no Twitter, como não poderia deixar de ser.