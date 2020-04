Otávio: «Estou a fazer a minha melhor época»

Otávio teve um percurso difícil nos primeiros tempos ao serviço do FC Porto, mas estabilizou e é, hoje em dia, um dos indiscutíveis de Sérgio Conceição. A evolução foi gradual e o próprio admite que o crescimento foi progressivo. Mas há várias razões para esta evolução, motivos esses que o criativo fez questão de explicar em declarações à FC Porto TV.





"Tirando as lesões que tive nas épocas pasadas, consegui mostrar mais o futebol ao longo do jogo. Antes jogava 60 ou 70 minutos e já sentía o cansaço. Cuidei-me muito, procurei coisas a melhorar, com nutricionistas, com o departamento médico, em casa, e foi por causa disso a minha evolução. Os jogos que tenho feito, os 90 minutos, varios jogos seguidos, faz com que seja das melhores épocas. Estou a fazer o meu trabalho, corro, ajudo, sou solidário, dou a minha vida dentro do campo. É o que gosto de fazer. E quando faço um golo também é bom", começou por dizer, ressalvando, ainda assim, que há um aspeto no qual não mudou."Sempre fui chato. Eu fora do campo não sou muito de falar, mas quando chego ao campo acho que me transformo. Grito com toda a gente, foco no meu trabalho e o que tenho que falar, falo. Dentro do campo é diferente", apontou.