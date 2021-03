Otávio: «Eu precisava de alguém exigente como o Sérgio Conceição»

Em 2015/16, Otávio e Sérgio Conceição trabalharam juntos pela primeira vez, então no V. Guimarães. Volvidos alguns anos e 'nas mãos' do técnico portista na Invicta desde 2017/18, o brasileiro não tem dúvidas da importância do treinador português na sua carreira. Na sua e não só...





"Ele ajudou-me muito. Toda a gente sabe que tem o jeito dele, de raiva mesmo, e é muito exigente, mas foi isso que me ajudou. Eu precisava de alguém exigente como ele, exigente comigo e com o grupo para que se possa retirar o máximo. Eu e o Marega por exemplo já fomos criticados e agora somos elogiados em alguns jogos muito por isso", disse o médio, de 26 anos, em entrevista ao Porto Canal na noite desta terça-feira.Disponível para "jogar em qualquer posição", Otávio quer "é que a equipa brilhe", pois "isso é o mais importante". A evolução que tem conseguido pode continuar no FC Porto, agora "após o contrato renovado", mas o balanço, nomeadamente ao nível das conquistas coletivas, é já positivo: "Poderíamos ter ganho mais um troféu ou outro, as taças por exemplo, que por vezes perdemos por uma 'bobeira', mas fico feliz pelo que conquistámos."Questinado sobre o seu melhor momento, Otávio elegeu "a dobradinha" de 2019/20 e apontou as partidas de apuramento na Champions, frente à Roma e à Juventus, como os jogos de maior destaque.