Otávio falha último treino antes da viagem para a Madeira

A ausência de Otávio foi a nota de maior destaque do derradeiro treino do FC Porto antes do encontro com o Nacional, agendado para este domingo na Choupana. O criativo está com fadiga muscular, segundo revelou o clube numa nota informativa, juntando-se assim a Mbaye no boletim clínico.





A disponibilidade de Otávio para o duelo na Madeira passa a estar em dúvida, sendo que o FC Porto costuma divulgar convocados quando viaja de avião e pode aí ajudar a perceber se há ou não possibilidades de recuperação.