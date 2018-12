Otávio fez rotura muscular e Danilo sofreu entorse

O FC Porto revelou, esta quarta-feira, a atualização do estado clínico quer de Otávio, quer de Danilo, que saíram lesionados do embate com o Moreirense, na noite de terça-feira.O médio brasileiro foi substituído aos 12 minutos do encontro, saíndo com muitas queixas na coxa, ao passo que o trinco português deu indicação ao banco de Sérgio Conceição de que não poderia continuar em jogo à passagem dos 78', apresentando desconforto na zona do tornozelo direito.A reavaliação no regresso aos trabalhos indicou uma rotura muscular, no caso de Otávio, e uma entorse, no caso de Danilo, não sendo claro, para já, o tempo de paragem a que ambos estarão sujeitos.Aboubakar, por sua vez, mantém-se afastado dos relvados devido à grave lesão que contraiu no joelho, enquanto Bazoer prossegue a treinar com a equipa B.O FC Porto volta a trabalhar esta quinta-feira, pelas 10h30, de novo no Olival.