Otávio foi considerado o melhor de julho

Otávio acabou a época em grande estilo, com as conquistas do campeonato e da Taça de Portugal, mas também acrescentou uma distinção individual à sua galeria de troféus. O criativo, de 25 anos, foi eleito o Melhor Jogador da Liga NOS no mês de julho, num prémio atribuído pelo Sindicato dos Jogadores.

Um golo na vitória frente ao Moreirense e quatro assistências nos cinco jogos que realizou na reta final do campeonato valeram-lhe essa distinção. Otávio recebeu 28,52 por cento dos votos, contra os 19,57 por cento de Rúben Ribeiro, do Gil Vicente, e os 10,56 por cento de Mehdi Taremi, do Rio Ave.

O criativo, que já assumiu ter feito a melhor temporada da sua carreira, com um total de 48 jogos e dois golos, foi o segundo jogador do FC Porto a ser considerado o melhor jogador do mês para o Sindicato dos Jogadores, depois do seu compatriota Alex Telles, em fevereiro. Com mais uma época de contrato, Otávio é considerado um jogador imprescindível para Sérgio Conceição.

Refira-se que este prémio é definido em 60 por cento pelas notas atribuídas pelos três jornais desportivos nos jogos do campeonato e em 40 por cento por uma comissão constituída por antigos jogadores. O galardão será entregue no início da próxima época, em data a definir pelo Sindicato dos Jogadores.