Otávio fora das opções de Sérgio Conceição para o jogo com o Nacional

Otávio está fora do jogo com o Nacional. O criativo acusou fadiga muscular e não integra o lote de 23 convocados que viaja este sábado rumo à Madeira. Baixa de peso para Sérgio Conceição, que, em sentido inverso, já pode contar com Diogo Costa depois de recuperar da Covid-19.





A comitiva portista tem partida do Aeroporto Francisco Sá Carneiro agendada para as 17.30 deste sábado, com chegada prevista para as 19.30 ao Funchal.Lista de jogadores que viajaram para a Madeira: Marchesín, Cláudio Ramos, Diogo Costa, Pepe, Diogo Leite, Wilson Manafá, Mbemba, Zaidu, Nanu, Loum, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Marko Grujic, Romário Baró, João Mário, Taremi, Marega, Tecatito Corona, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Francisco Conceição e Luis Díaz.