Otávio gerou apreensão

Corria o minuto 68 da partida quando Otávio e Marco chocaram na área do Santa Clara. Carlos Xistra assinalou penálti, mas os momentos que seguintes geraram apreensão.

O criativo do FC Porto caiu de forma desamparada, sendo logo auxiliado por João Afonso, Fábio Cardoso, Costinha e Marega. O quarteto tratou de colocar o brasileiro de lado, isto até ao momento em que a equipa médica dos dragões chegou ao local. Com alguma dificuldade, Otávio foi-se levantando, tendo, no entanto, ficado com marcas bem visíveis do lance, já que ficou com um ‘galo’ bastante saliente no lado esquerda da cabeça.

O lance não teve consequências práticas no marcador, já que Alex Telles desperdiçou o penálti. Mas os protestos veementes do banco açoriano junto do 4º árbitro Luís Máximo provocaram a expulsão de Fábio Sousa, técnico de equipamentos.