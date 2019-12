Otávio: «Graças a Deus fiz o golo que andava à procura»

Otávio, médio brasileiro do FC Porto, foi um dos jogadores em destaque nodo FC Porto na receção ao Tondela, em jogo da 14.ª jornada da Liga NOS, ao concluir uma bela jogada com Nakajima e Corona e fechar as contas do resultado.No final da partida, o jogador dos azuis e brancos afirmou que toda a equipa mostrou-se a um bom nível diante dos beirões e apontou aos encontros dos oitavos-de-final da Taça de Portugal, com o Santa Clara, no próximo dia 19, e com o Desp. Chaves, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga, no próximo dia 22, como "duas finais"."Todo o grupo faz parte [da vitória]. Estivemos bem no jogo e conseguimos os três pontos, que era o mais importante. Agora é descansar porque temos já duas finais ainda antes do Natal", disse."Perfeição não, há sempre algo a melhorar. Foi um grande jogo, dominámos, conseguimos três bons golos. Viemos para entrar forte, conquistar os três pontos e dar continuidade.""Temos trabalhado muito os golos de bola trabalhada. Graças a Deus fiz o golo que andava à procura. É agradecer e continuar", concluiu.