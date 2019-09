Otávio: «Há momentos em que não podemos errar»

Otávio congratulou-se pelo facto de ter recebido uma oportunidade por parte de Sérgio Conceição, mas por pouco a alegria por jogar não deu lugar à tristeza pela perda de pontos. O golo de Marcano, aos 90'+8, fez toda a gente no FC Porto suspirar de alívio em Portimão mas o jogador lembra que a equipa não pode em momento algum perder o foco."Aproveitei a minha oportunidade. Cada dentro do grupo se prepara para esta oportunidade. O mister tem um plantel grande e talentoso e sabe que pode apostar em qualquer um, que quem entrar vai dar o máximo.""Estivemos sempre por cima do jogo, eles foram lá duas vezes e marcaram duas vezes. Temos de estar mais atentos, não podemos conceder lances deste género.""Há momentos em que não podemos errar, temos de estar concentrados do início ao fim. Agora queremos descansar para entrar bem na Liga Europa."