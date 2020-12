Otávio: «Jogo parecia fácil, mas não há jogos fáceis na Liga»

Autor das assistências para o primeiro e terceiro golos do FC Porto na vitória do FC Porto diante do Tondela, Otávio deixou claro que os dragões sempre encararam esta partida como algo difícil, tal como 'denuncia' o score final de 4-3 favorável aos portistas.





"O jogo parecia fácil, mas não há jogos fáceis na 1ª Liga. Eles chegaram 3, 4 vezes à nossa baliza e marcaram 3 golos. É continuar a trabalhar e melhorar. Temos de ajustar e ver o que erramos para fazermos melhor", declarou o médio brasileiro, à SportTV.Por outro lado, Otávio não colocou culpas no cansaço acumulado do jogo a meio da semana para a Champions. "Não há desculpa do cansaço. Podíamos ter feito mais golos. Vamos trabalhar para estarmos melhores no próximo jogo. Valeu pelos três pontos e é assim que vamos continuar. A somar vitórias".