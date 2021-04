Otávio lembra Juventus e lança Chelsea: «Temos de sonhar e tentar jogar de igual para igual»

Na véspera de o FC Porto defrontar o Chelsea, em partida referente à 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Otávio falou à 'Dugout' sobre este embate, mas não sem antes lembrar a eliminatória com a Juventus.





"Quando saiu o sorteio toda a gente dizia que já estávamos fora, ninguém acreditava que íamos pasar e mostrámos dentro de campo que é possível. Não custa nada sonhar e com trabalho mostrámos que foi possível. Enfrentar o melhor do Mundo é especial e passar ainda mais", referiu o médio, falando depois das possibilidades dos dragões contra os 'blues'."Temos de sonhar, tentar jogar de igual para igual e tentar fazer o nosso dever, que é jogar à bola e tentar passar", apontou.Estar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões significa estar entre a elite do futebol europeu, algo que, para Otávio, é muito especial. "São oito das melhores equipas da Europa e do Mundo. Não tem como não ser especial. São só grandes equipas e o FC Porto já mostrou que muitas vezes está neste caminho. Isso é especial", concluiu.