Otávio melhor fisicamente e Alex Telles com um dom

Otávio e Alex Telles responderam a várias questões colocadas pelos adeptos relativamente às suas carreiras e foram diretos. Como está a ser a sua época, Otávio? "Em termos particulares estou melhor fisicamente, já faço jogos seguidos, 90 minutos, o que era difícil para mim, é uma mais-valia, mas ainda há muito a melhorar", revelou o criativo, coincidindo com o seu compatriota Alex Telles no que respeita ao nome do mais brincalhão no balneário. É ele Soares: "É engraçado e por vezes chato..."

O lateral-esquerdo tem nos livres diretos uma das suas principais características e alguém quis saber se tem algum segredo para executar os lances com eficácia. "É uma mistura de dom e prática. De resto, é concentração e treino", revelou Alex Telles, que guarda três momentos inesquecíveis na carreira: "Além do título pelo FC Porto, foi o golo decisivo frente à Roma e ser convocado para a seleção brasileira."

Ambos querem continuar a conquistar troféus ao serviço dos dragões, mas não esquecem o passado, tendo revelado os respetivos ídolos de infância. Otávio gostava de Ronaldinho Gaúcho, enquanto Alex Telles tinha duas referências. Na sua posição era Roberto Carlos, mas em termos gerais tinha como exemplo Ronaldo Fenómeno. Tanto um como outro destacam a "mística do FC Porto".