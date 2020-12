Otávio na mira da Roma

Em final de contrato com o FC Porto, e com possibilidades de assinar por outro clube a partir de sexta-feira, Otávio começa a ver o seu nome novamente envolvido no mercado.





Ontem, o jornal italiano ‘Corriere dello Sport’ noticiou que a Roma tem o brasileiro, de 25 anos, no topo das suas preferências para reforçar o meio-campo, tirando partido do facto de o técnico Paulo Fonseca o conhecer bem.

Outra circunstância que poderá ter influência no interesse da Roma no jogador do FC Porto é o facto de Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica que está de saída, rumar ao clube da capital italiana.