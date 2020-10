Otávio no radar do Sevilha

Os nomes de Otávio e do Sevilha têm sido várias vezes associados nos últimos meses. O médio do FC Porto é um alvo que agrada à equipa de Lopetegui e nos últimos dias, em Espanha, voltaram a surgir informações de que o emblema da Andaluzia iria efetivar este interesse já em janeiro. De acordo com o jornal ‘La Colina de Nervion’, o Sevilha poderia levar o médio no inverno, mediante o pagamento de uma quantia considerável. Otávio, recorde-se, tem contrato até 2021.