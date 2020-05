Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Otávio no radar do valencia Melhor época da carreira do criativo não passa ao lado do clube che, mas há mais interessados num dos jogadores que está em alerta vermelho





COBIÇADO. Otávio acaba contrato em 2021 e são vários os clubes que estão atentos à sua situação, com o Valencia a liderar o pelotão internacional

• Foto: d.r.record