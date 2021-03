Otávio: «Nunca pensei sair do FC Porto de graça»

Muito se falou e se escreveu sobre o futuro de Otávio, depois da renovação não surgir já com o final do contrato no horizonte. No entanto, esta semana trouxe novidades e o médio vai mesmo continuar no FC Porto, tendo assinado uma nova ligação agora até junho de 2025. Em entrevista ao Porto Canal, o jogador explicou o porquê de seguir de azul e branco, lembrando as declarações recentes de Pinto da Costa a falar sobre o processo de renovação.





"Acho que é um orgulho quando o presidente cita um nome. Quando ouves ficas com outro sentimento, falei com os meus empresários para se resolver pois isso faria toda a gente feliz. Estou feliz por continuar", começou por dizer Otávio, acrescentando que nunca foi sua intenção deixar o clube sem dar retorno financeiro: "Nunca pensei sair do FC Porto de graça. Sempre pensei em ajudar-me, mas ajudar também o FC Porto. Foi o melhor que fiz, escolher o FC Porto. É um sonho realizado, pois toda a gente me trata super bem. Espero mostrar mais e ganhar mais estes anos."Na hora de decidir o futuro, Otávio também contou com a família para o convencer a ficar. "Pesou bastante. A minha mulher não queria sair de jeito nenhum. Os meus filhos já têm sotaque de Portugal… Estou feliz por ter chegado a acordo e ter ficado", admitiu.