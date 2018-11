Otávio: «O nosso foco está apenas em nós e não pensamos nos outros»

Otávio começou ono banco de suplentes do FC Porto, mas entrou aos 67 minutos e marcou aos 70' (assistindo ainda Marega aos 73'). O brasileiro, eleito melhor em campo, mostrou-se feliz por ter ajudado a equipa, dizendo ainda que não pensa na derrota do Benfica frente ao Moreirense."Todos os que são suplentes, quando entram dão o seu máximo. Muitos já ajudaram como eu ajudei. É a força do grupo e estamos todos de parabéns.Desde o início eles estavam recuados. O mister sabe o que faz e as alterações deram certo.O plantel não são só 11 jogadores. Todos podem jogar, respeito as decisões do mister e quando entro, dou o meu máximo para ajudar a equipa.Estou bem e vou dar o meu máximo e é o mais importante.O nosso foco está apenas em nós mesmos e não pensamos nos outros. Depois veremos quem terá mais pontos e quem será o campeão", disse.