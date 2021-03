Otávio 'pega-se' com adepta do Benfica e atira: «Gosto de ver-vos chorar aqui»

A gozar o último dia de folga antes do regresso aos trabalhos, Otávio aproveitou a tarde desta terça-feira para conversar virtualmente com alguns dos seus seguidores no Twitter. E nem tudo foram conversas agradáveis... Tudo começou quando uma adepto do Benfica acusou o jogador do FC Porto de não ver mais cartões amarelos por causa da camisola que vestia, numa alusão à afirmação do criativo de que nunca tinha sido expulso.





Imensas falta ? 1.6 de média por jogo é muito ? Não te entendo mesmo, e não vou dar block porque gosto de ver vocês chorando aqui. — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) March 23, 2021

Otávio não se ficou e questionou: "Mostre uma falta que seja pra vermelho, ainda vou mais longe mostre faltas que seria amarelo, aí começamos a conversar", escreveu, em resposta à acusação inicial. A troca de palavras prosseguiu e foi ficando mais azeda com o passar do tempo. "Me acusou que deveria ter mais amarelos ou vermelhos e não prova? Não tens argumentos então, mais vale ficar calada do que a chorar", acrescentou Otávio, que contou a seu lado com a aprovação em jeito de 'like' de vários adeptos do FC Porto."Vieste aqui no perfil de um jogador do rival a chorar e a culpa é minha? E tu não comprovaste nada que eu merecia mais amarelos, não é pela minha média que eu mereço mais amarelos e sim pelas faltas, vais provar ou vais continuar a chorar bebé?", reforçou Otávio, numa conversa que terminou pouco depois com alguns 'smiles' sorridentes à mistura.