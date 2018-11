Otávio prometeu... e cumpriu

"Grande vitória num jogo muito difícil. Eu disse-te irmão Tiquinho Soares. Obrigado meu Deus." Foi assim que, na sua conta oficial no Instagram, Otávio festejou o triunfo de sábado sobre o Marítimo. Record procurou a história por trás do "eu disse-te" escrito pelo médio e chegou... à promessa de Otávio.De acordo com as informações recolhidas, o brasileiro tinha partilhado com o seu compatriota e vizinho Soares, ainda antes do apito inicial, a convicção de que marcaria nos Barreiros, acrescentando que, à semelhança do que faz o ponta-de-lança sempre que fatura, entregaria a Deus os méritos do golo obtido. A confiança patente na promessa de Otávio vai ao encontro da pretensão verbalizada por Sérgio Conceição após o final da partida de que, mesmo no banco, os seus suplentes têm de estar sempre ‘vivos’ para o jogo.