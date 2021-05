Otávio responde à letra a Grimaldo usando a ficha de jogo: «Sempre a mesma história»

Após o Benfica-FC Porto (1-1), Grimaldo queixou-se da arbitragem. "A mesma história de sempre, vergonhoso", atirou o lateral encarnado.





Vergonhoso, sempre a mesma história https://t.co/mWDdAzM44m — Otávio Monteiro (@otaviomonteiroo) May 6, 2021

Ora, instantes depois, Otávio, também no Twitter, partilhou uma imagem da ficha de jogo e utilizou a mesma expressão do espanhol, com emojis sorridentes e de choro. "Vergonhoso, sempre a mesma história", disparou o médio portista.