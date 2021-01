Otávio reúne candidatos

Em final de contrato com o FC Porto, Otávio tem vindo a suscitar o interesse de alguns clubes europeus e ontem surgiram mais dois: a Atalanta e o Palmeiras.

De Itália chegam notícias de que o emblema de Bérgamo está a colocar-se no terreno para fazer concorrência ao Milan na corrida pelo médio brasileiro, enquanto no Brasil circulam informações de que o Palmeiras de Abel Ferreira já terá feito uma abordagem pelo jogador, que está fora do duelo de hoje do FC Porto por estar infetado com Covid-19.

Resta perceber até que ponto o interesse destes clubes e eventuais propostas corresponderão às altas expectativas salariais alimentadas pelo próprio jogador, que pretende auferir 4 milhões de euros limpos por ano.