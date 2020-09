Otávio: «Segredo para a reviravolta foi manter a tranquilidade»

Otávio destacou a exibição do FC Porto que permitiu virar o resultado e vencer (3-1) o Sp. Braga na 1.ª jornada da Liga NOS.





"Tivemos dificuldades contra o Sp. Braga na temporada passada, mas este ano conseguimos vencer. Fizemos uma boa partida e os reforços vieram para ajudar. Estamos bem e vamos continuar a trabalhar. Segredo para a reviravolta? Manter a tranquilidade. Sabíamos que estávamos a fazer um bom jogo e estivemos sempre à procura da vitória. Felizmente conseguimos", afirmou o médio no final do encontro."Estou bem fisicamente. Sinto que trabalhámos bem durante a semana, assim como na pré-época. Agora temos de nos focar no próximo jogo.""É difícil jogar sem eles, mas tentamos imaginar que eles estão nas bancadas. O apoio deles, quando saímos do hotel, por exemplo, é muito importante e esperamos tê-los no estádio entretanto."