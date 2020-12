Otávio suspenso por dois jogos por dizer que o "Benfica jogou com mais três"

Otávio foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, pelas palavras proferidas instantes após o FC Porto conquistar a Taça de Portugal, a 2 de agosto. Na altura, o médio portista acusou os árbitros de terem favorecido o Benfica naquela final. "O Benfica jogou com mais três. Mas o árbitro podia fazer o que quisesse que ganhávamos", referiu então o brasileiro.





"Já merecíamos esta taça há muito tempo. O árbitro podia fazer o que quisesse que nós não perdíamos. Merecemos isto. A jogarmos com 10? Com 10 não, eles é que jogaram com mais três e nós com menos quatro ou cinco. Mas faz parte. estava escrito que não perdíamos. Assim sabe melhor", disse Otávio na altura ao Porto Canal.No dia seguinte, a APAF fez participação de Otávio ao CD , que acabaria por instaurar um processo disciplinar ao médio. Uma decisão comunicada a 7 de agosto e que tem agora a sua conclusão, mais de quatro meses depois, algo que