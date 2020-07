Otávio: «Tempo de segurar a taça que tanto procurámos e descansar»

Otávio fez um dos golos do FC Porto na goleada sobre o Moreirense e após o apito final no Estádio do Dragão o médio brasileiro reconheceu que a equipa melhorou muito na 2.ª parte e realizou uma boa exibição.





"Foi uma primeira parte difícil. O Moreirense complicou circulação de bola, mas depois a nossa qualidade fez a diferença. Realizámos um bom jogo", disse Otávio em declarações à SportTV.Relativamente, à conquista do título, o jogador reconheceu que "é sempre bom ser campeão". "Vamos desfrutar do momento. Agora é tempo de segurar a taça que tanto procurámos e descansar", afirmou.