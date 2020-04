Otávio: «Trabalhámos em silêncio e sempre acreditámos na recuperação»

Depois de um período difícil, o FC Porto recuperou e conseguiu mesmo saltar para a liderança do campeonato. Ora, para Otávio, o segredo de uma recuperação de sete pontos de atraso foi a crença do balneário e... o silêncio.





"Estávamos muito bem quando o campeonato parou. Tirando o empate com o Rio Ave que aconteceu, estávamos a fazer um belo trabalho. Quando estábamos a 7 pontos vinhamos a fazer o nosso trabalho calados, acreditávamos que podía acontecer. Não passávamos isso para fora, ficávamos mais resguardados no balneario e foi isso, essa crença, que resultou na passagem para a frente", confidenciou, salientando também a importância de Sérgio Conceição neste processo."Sabíamos da dificuldade que tínhamos em recuperarpontos, não dependía só de nós. Mas sabíamos que do outro lado perderiam pontos como nós. E como o Danilo falou, o mister foi importante. Não deixou o grupo cair. É difícil ter força a sete pontos e a faltar a segunda volta toda e ele consguiu levantar-nos para conquistarmos o primeiro lugar de novo. Agora é manter até final", apontou, lembrando ainda o clássico com o Benfica."Era ganhar ou ganhar. Fomos bastante superiores, sofremos dois golos que podíamos não ter sofrido, mas o importante foi a vitória. Poderia ser um jogo melhor para nós em termos de resultado, mas foi um jogo bastante bem jogado da nossa parte. Bem trabalhado. O mister organizou bem a equipa e deu certo", concluiu.