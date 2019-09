Otávio: «Uma entrada muito forte»

Novamente titular na equipa do FC Porto, Otávio começou por destacar a forma como a equipa encarou a partida. "Tivemos uma entrada muito forte. Chegámos ao jogo muito focados e com o objetivo de conquistar os três pontos. Conseguimos fazê-lo e isso é o mais importante", referiu.





O médio brasileiro abordou ainda o facto de a equipa não ter sofrido golos e apontou baterias ao embate de quarta-feira: "O ato de defender começa no ponta-de-lança, todos têm de ajudar e defender. Essa é a forma de jogar da nossa equipa, cumprimos com o que o míster pediu. Temos de descansar para estarmos bem no jogo de quarta-feira para a Taça da Liga."