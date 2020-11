Otávio "vaidoso" e Marega "o mais engraçado": Sarr revela 'facetas' dos jogadores do FC Porto

Malang Sarr foi o protagonista da primeira edição da rubrica ‘Pensa rápido’, nas redes sociais do FC Porto. Em apenas um minuto e meio, o francês respondeu de forma quase automática às várias questões que lhe foram colocadas. No que ao plantel diz respeito, sobre aquele que considera ser “o jogador mais vaidoso da equipa”, Sarr pensou um pouco e respondeu Otávio, acompanhando com um sorriso. Mais rápida foi a resposta quando o convidaram a apontar “o jogador mais engraçado”. Aí, indicou logo Moussa Marega.

Para o francês, o Estádio do Dragão é “fantástico”, e se não fosse defesa, a posição onde gostaria de jogar era a ‘10’. Convidado a escolher sobre o que lhe daria mais prazer num jogo de futebol – fazer um hat trick ou um golo no último minuto? –, escolheu o hat trick. Quanto ao seu ídolo de infância, era Lionel Messi. A palavra portuguesa preferida é “anda”.