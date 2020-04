Otávio: «Vir para o FC Porto foi o momento mais importante da minha carreira»

A cumprir a sexta temporada em Portugal, Otávio é um jogador diferente daquele que chegou ao FC Porto e o próprio não escondeu isso. E a mudança para os azuis e brancos foi crucial para esse novo rumo, em todos os sentidos.





"Mudou tudo. Com essa idade tinha outra forma de pensar. Era viver a vida. Não pensava muito. Agora tenho uma familia, tenho mulher e filhos e sou outra pessoa. Aprendi muito em Portugal. No Internacional, era muito novo, foi tudo muito rápido para mim e conquistei coisas no Internacional que era um clube difícil de subir jogadores novos. Fui-me perdendo e tive lesões. Então quando vim para o Porto foi o momento mais importante da mina carreira. Fiquei uma pessoa de familia e consegui fazer o melhor dentro de campo", reconheceu.Uma evolução à qual Sérgio Conceição não ficou alheio, tal como fez questão de vincar o próprio médio. "Quando cheguei do Brasil o futebol tinha mais espaço, havia mais tempo para pensar. Com o Sérgio aprendi mais taticamente, aprendi mais a ter garra dentro do jogo. Tentar não baixar a cabeça e deixar que o outro recupere. Aprendi bastante com ele", sublinhou.