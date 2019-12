Padre revela onde Sérgio Conceição vai sempre rezar quando vem a Lisboa

Sérgio Conceição esteve na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Rato, em Lisboa, antes do jogo desta noite frente ao Casa Pia. O momento foi partilhado nas redes sociais pelo padre Ismael Teixeira, pároco que revelou ser habitual o técnico do FC Porto visitar aquela igreja sempre que se desloca à capital.





"Tive agora esta simpática visita do Sérgio Conceição. Este grande senhor do futebol quis conhecer e agradecer ao padre que anima e mantém sempre aberta a Igreja de Nossa Senhora da Conceição no Rato, em Lisboa, onde ele gosta de vir rezar sempre que passa por Lisboa. Obrigado Sérgio pela tua fé e humildade", escreveu o padre Ismael Teixeira, tendo publicado uma foto na companhia do treinador do FC Porto.