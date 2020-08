Pai de Taremi admite que FC Porto é destino provável

A transferência de Mehdi Taremi do Rio Ave para o FC Porto ainda não passou ao papel, mas, também entre os familiares do ponta-de-lança, é grande a crença de que a mudança do iraniano para o Dragão vai mesmo concretizar-se. Isso mesmo deixou ontem claro o pai do ponta-de-lança.

“A contratação dele por parte do FC Porto ainda não é 100 por cento certa, mas penso que esse será mesmo o seu próximo destino”, afirmou Alireza Taremi, em declarações à agência iraniana Mehr News. As fotografias publicadas pelo avançado, de 28 anos, nas suas redes sociais ao longo dos últimos dias adensaram o enredo sobre uma suposta viagem iminente de Taremi para a cidade Invicta. Na verdade, o iraniano mantém-se no seu país, com autorização do Rio Ave, e tem aproveitado para viajar ‘em casa’. “Não viajou para Portugal. Esteve em Bushehr [n.d.r.: a sua cidade natal] por um tempo e depois foi para Shiraz. Neste momento está em Teerão”, referiu o pai do ainda jogador vila-condense.

Tal como temos dado conta, as negociações pela contratação do avançado estão bem encaminhadas, com as partes a procurarem acertar os derradeiros detalhes nos próximos dias.