Pai de Taremi garante continuidade do avançado no FC Porto  

A excelente temporada de estreia que assinou no FC Porto, tanto na Liga NOS como na Liga dos Campeões, deixou Mehdi Taremi no centro de todas as atenções. No entanto, garante o pai do avançado iraniano, ainda não foram rececionadas propostas para o tirar do Dragão.





"Mehdi está muito bem no FC Porto. Teve um excelente ano e, se Deus quiser, vai continuar neste processo de crescimento. Ele não tem quaisquer ofertas de outros clubes, tem mais três anos de contrato, está comprometido, e é preciso sublinhar que um clube como o FC Porto não se satisfaz facilmente", considerou Alireza Taremi, em declarações ao portal Mehr News.Outra publicação iraniana falou com o avançado que está blindado ao FC Porto por uma cláusula de 60 milhões de euros. Taremi fez o balanço a esta temporada que agora acabou."Felizmente foi uma temporada muito boa, embora agitada. Para mim, começou com alguma dificuldade em termos de jogo. Quando um jogador se muda para uma nova equipa, precisa de tempo para se habituar às novas funções. Aos poucos a minha prestação foi melhorando e fui capaz de me encaixar no onze, com alguma consistência até ao final da época", resumiu o atacante que o FC Porto contratou ao Rio Ave e que, em 2020/21, marcou 23 golos em 48 participações.