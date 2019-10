Palavras de Sérgio Conceição a Jorge Sousa valeram cartão amarelo

Sérgio Conceição viu ontem o seu primeiro cartão amarelo, desde que os treinadores passaram a ser admoestados esta temporada. O treinador do FC Porto, de 44 anos, foi punido disciplinarmente já após o apito final, depois de ter dirigido algumas palavras a Jorge Sousa.

Assim que o juiz terminou a partida, os jogadores de ambas as equipas, como é hábito, foram-se cumprimentando dentro de campo. Sem surpresas, vários elementos de ambos os clubes abeiraram-se também da equipa de arbitragem liderada por Jorge Sousa para o cumprimento final. Insatisfeitos com o resultado, alguns jogadores portistas foram trocando palavras com o juiz da AF Porto, interpelação feita também por Sérgio Conceição. Jorge Sousa não gostou do que ouviu e decidiu castigar o técnico dos azuis e brancos com o cartão amarelo.

Ainda no decorrer do encontro, no caso à saída das equipas para o tempo de descanso, já Jorge Sousa tinha sido abordado por um responsável do FC Porto, o diretor-geral Luís Gonçalves, à entrada para o túnel de acesso aos balneários.