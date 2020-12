«Para sempre um de nós»: a reação do FC Porto ao anúncio de Jackson Martínez

O FC Porto já reagiu às palavras de Jackson Martínez que esta segunda-feira anunciou o final da sua carreira.





Para sempre um de nós O Estádio do Dragão não esquece o seu melhor marcador

Jackson Martínez anunciou hoje o final da sua carreira. Qual o golo que mais te fez vibrar?#FCPorto #JacksonMartinez pic.twitter.com/JxR96U3Grk — FC Porto (@FCPorto) December 7, 2020

"Para sempre um de nós. O Estádio do Dragão não esquece o seu melhor marcador", escreveram os dragões no Twitter, questionando os adeptos sobre o golo que mais os fez vibrar.Recorde-se Jackson Martínez é o jogador que mais golos marcou no atual estádio do FC Porto: 49 em 68 partidas.