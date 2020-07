«Parabéns, foste igual a ti próprio»: Conceição revela o que diria ao Conceição de janeiro

Janeiro foi um mês conturbado para o FC Porto, com os dragões a perderem na 17.ª jornada (1-2) na receção ao Sp. Braga e a ficarem com uma distância de sete pontos para o líder na altura, o Benfica. Nessa altura, Sérgio Conceição 'deu um murro na mesa' e apontou o dedo para o interior da equipa, uma decisão que o mesmo tomaria e aplaudiria hoje mesmo, dia em que se tornou campeão nacional.





"O Sérgio de agora dizia ao Sérgio de janeiro: 'Parabéns, foste igual a ti próprio'. Só isso. Falei, disse o que tinha a dizer na altura. Se há pessoas que não gostam de perder é o presidente e sou eu. Tivemos várias dificuldades durante esta temporada. Ainda temos um título para ganhar, que é a Taça de Protugal. Ganhámos um título importante, um dos títulos mais importantes do FC Porto, que se deve muito aos jogadores e ao que fizeram", apontou o técnico em declarações no final do encontro entre FC Porto e Sporting.